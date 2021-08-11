Светлана Разворотнева предлагает дополнить программу летнего отдыха для детей

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Лето близится к концу, и скоро московские школьники вернутся за парты и продолжат учебу. При этом проблема детского отдыха продолжает волновать экспертов и правозащитников. Несмотря на предпринимаемые меры — программу кешбэка за отдых в оздоровительных лагерях и льготы для некоторых категорий детей — обеспечить подрастающему поколению полноценный летний досуг могут далеко не все родители.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в г. Москве, с начала 2021 года для организации отдыха и оздоровления юных москвичей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сопровождающих их лиц было предусмотрено на основании закона 52 802 места. Из них 46 407 путевок для детей-сирот (10 452) и детей из малообеспеченных семей (35 955), а также 6395 путевок — для детей-инвалидов. В настоящее время более 70 процентов из них уже отдохнули, остальным отдых только предстоит. Но в данном случае речь идет только о части льготных категорий семей. Всего же в Москве проживает порядка двух миллионов детей. Иметь возможность восстановить силы и здоровье в летнем лагере должны все, кто в этом нуждается, считает член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в г. Москве Светлана Разворотнева.

— Столице необходимо расширить систему детских оздоровительных лагерей и соответствующих программ отдыха с участием бюджета. Например, в этом году из-за пандемии работают всего 24 оздоровительных лагеря, принадлежащих различным отраслям города. Отправить детей в коммерческий лагерь не всем по карману, особенно если в семье не один ребенок. Я считаю, нашему городу по силам обеспечить достойный отдых для большинства московских ребят, а не только для льготных категорий, — пояснила она.

Позицию Светланы Разворотневой поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Развитие системы детских баз отдыха очень важно и будет положительно воспринято родительским сообществом, уверена она.

— Мы все время говорим только про летний отдых, однако опыт таких детских лагерей, как «Сириус», «Орленок», «Океан», говорит о том, что наши дети плодотворно могут совмещать отдых и оздоровление с учебой в любое время года. И в этом вопросе нам на помощь приходят современные технологии дистанционного обучения, которые позволяют ребятам учиться, не теряя связь с родной школой, а также профильные смены и различные скилсы, — сказала Ольга Ярославская.

Эксперт регионального отделения ОНФ в Москве Кирилл Денисов предлагает увеличить финансирование на программы по организации отдыха маленьких москвичей.

— Московские власти, конечно же, уделяют этой проблеме достаточное внимание, выделяют средства на детский отдых, однако за последние несколько лет эта сумма остается неизменной, в то время как количество ребят, нуждающихся в поддержке, растет, — отметил он.

Ряд предложений по улучшению детского летнего отдыха был направлен в адрес правительства Москвы.