Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможной непогоды

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного сильного ливня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 мм осадков — почти 40 процентов от месячной нормы августа, — отметил Петр Бирюков. — В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад «Мосводостока».

Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей — строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.