«Весь негатив из прошлого»: нейроцифролог объяснил, чем опасны для человека кармические долги

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С рождения перед каждым человеком стоит определенный перечень нерешенных в прошлой жизни задач. Поэтому каждое стечение обстоятельств будет подталкивать к их решению. Очень важно «проработать» эти кармические долги для счастливой жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал нейроцифролог Вадим Безделев.

— В медицине говорится об одинаковом наборе генов между родственниками. Это значит, что каждому из нас от родителей и других предков передается определенный перечень возможных патологий и недугов. Но со стороны нейроцифрологии, помимо генетики, принято рассматривать еще и карму рода либо личную карму, когда в прошлой жизни этим человеком не были проработаны и усвоены определенные уроки. В итоге весь негатив из прошлого плавно перетекает в настоящее, — отметил нейроцифролог.

По словам Вадима Безделева, ребенок получает энергию от родительских эмоций до 14 лет. Этот возраст является границей между детством, когда мама и ее дитя едины, с периодом сепарации и окончательным становлением отдельной энергетической единицей, уточнил собеседник «ВМ». Когда женщина переживает, ощущает постоянный дискомфорт и раздражение, добавил Безделев, это сказывается на детях. Это оказывает определенное влияние на здоровье, состояние костей, хрящей и суставов и даже на биохимию. Отсюда и появляются сколиоз и иные патологии опорно-двигательного аппарата, дополнил нейроцифролог.

— Откуда берется весь негатив у матери? Все очень просто: она не нашла себя и своего предназначения, поэтому не может быть счастливой. А бесконечные проблемы и несчастья постоянно преследуют человека с плохой и неочищенной кармой. Именно поэтому одной из основных задач родителей является избавление от негативных установок, тотальная проработка своей жизни и самопознание, — сказал Безделев.

По мнению нейроцифролога, чистая карма позволяет человеку вздохнуть полной грудью и осознать, что «урок усвоен». После этого в его жизни не будет постоянно повторяющихся проблем, одних и тех же людей, отравляющих жизнь. А это — определенно счастье, заключил собеседник «ВМ».