Полмиллиона москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании за десять дней

Фото: Pexels

Жители столицы подали 500 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 августа.

— Присоединиться к электронному голосованию могут все совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Москве, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете и перейти по ссылке. Сделать это также можно при помощи мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», — говорится в сообщении.

Регистрация будет доступна до 23:59 13 сентября. Заявления сначала отправляются в ЦИК России, а затем пользователей включают в список электронных избирателей в случае успешного прохождения проверки.

Уведомление, в том числе и об отказе в регистрации, вместе с соответствующей причиной придет в личный кабинет на mos.ru и по электронной почте. Подать заявление вновь можно до периода окончания регистрации.

Подавшие заявление москвичи получат за несколько дней до голосования итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей по СМС, электронной почте и в личном кабинете на mos.ru. Они не смогут проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.