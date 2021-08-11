Выставка «Юрий Пименов» откроется в сентябре в Третьяковской галерее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственная Третьяковская галерея представляет первую персональную выставку художника Юрия Ивановича Пименова — советского живописца, графика, художника театра. Посетители увидят около 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии.

Художник создавал искусство радости и красоты жизни, зарисовывая современное ему время. Источником вдохновения для него было обыкновенное течение жизни. В работах мастера запечатлены моменты случайных встреч, истории о людских судьбах, путешествий в разные страны.

Творческая манера художника менялась вместе со временем. Ранний период отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием динамичных образов. Иллюстрирует это время творчества художника панно «Физкультурный парад», созданное для международной выставки в Нью-Йорке 1939 года.

Искусство тридцатых годов следует творческому принципу «прекрасного мгновения». Художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому образу-впечатлению. Картина «Новая Москва» становится визитной карточкой искусства 1930-х годов.

Позже Пименов становится одним из создателей поэтики «оттепельного» стиля. Художник, воплощает тему сериями, словно пишет панораму современности. Мимолетные частные ситуации превращаются в отражение событий московской жизни.

Выставка открыта с 8 сентября по 9 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.