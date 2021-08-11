Более 105 миллионов протоколов осмотра загрузили столичные врачи в электронные медкарты

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичам доступны более 105 миллионов протоколов осмотра врачей в электронных медкартах (ЭМК). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 августа.

— Более 105 миллионов протоколов осмотра врачей доступно москвичам в электронных медкартах сегодня. Получить доступ к ЭМК на портале mos.ru жители столицы могут с января 2020-го, а с июля прошлого года и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», — говорится в сообщении.

В разделе «Мои приемы в поликлинике» жители могут просматривать протоколы осмотров врачей как в поликлинике, так и на дому. Сервис с июня 2020 года дает врачам возможность загружать созданные документы во время приема на дому с планшета в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Также в ЭМК доступны действующие электронные рецепты, результаты анализов на коронавирус, а также лабораторных и радиологических исследований. Жители имеют возможность самостоятельно загружать документы в медкарту — например, о детских прививках или заключениях врачебной комиссии.

Собрать пациентам личный анамнез поможет и чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он позволяет передать терапевту основные жалобы перед приемом, что позволит сократить время на сбор информации о здоровье или поставить более точный диагноз.

Пользователям для доступа к медкарте необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС, а также оформить доступ к электронной медкарте на портале mos.ru. Подать заявку на предоставление доступа можно через стандартную или полную учетную запись, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.