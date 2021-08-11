«Вы в чулках?»: подписчики Петросяна оценили его наряд с открытыми коленками

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой он позирует в элегантном летнем наряде и в соломенной шляпе.

Артист, судя по геолокации, находится в Ялте. На снимке он в легкой рубашке в бело-синюю полоску, в шортах выше колена и в желтой соломенной шляпе.

Подписчики юмориста оценили его образ и прокомментировали публикацию. Некоторые из них заметили на ногах Петросяна тейпы и подумали, что это чулки:

— Евгений Ваганович, как всегда, все идеально. Только чуть смешно: смотрю на ваши ноги... Вы в чулках??? — написали комментаторы.

В остальном подписчики восхитились стилем юмориста: «Хорошо выглядите, Евгений Ваганович»; «Вы красавчик»; «Стиляга»; «Очень хорошо выглядите»; «Как же модно, с такой любовью»; «Супер! Ремень — супер!»; «Отличный образ, так держать!»; «Чувство стиля, как всегда, безупречно, Евгений Ваганович!».

В прошлом месяце пользователи Сети назвали «трогательной» фотографию жены Евгения Петросяна, на которой она позирует вместе с юмористом.