Мужчину обокрал случайный попутчик в подмосковной электричке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина лишился кошелька с крупной суммой после того как ненадолго оставил сумку под присмотром попутчика в электричке, следовавшей из Обнинска в столицу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.

К сотрудникам линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой воришки. По словам пострадавшего, в электричке, в которой он ехал от Обнинска до станции Москва-Киевская, он познакомился с мужчиной, приехавшим из Твери. Во время поездки пострадавший на несколько минут отлучился со своего места, а когда вернулся, обнаружил, что из его сумки пропал кошелек, где находились деньги и банковская карта. При этом его нового знакомого на месте также не оказалось.

Материальный ущерб составил 9000 рублей.

Позже полицейские при помощи записей с камер видеонаблюдения установили, что злоумышленник вытащил кошелек и сошел с электропоезда, когда хозяин сумки отошел.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги успел потратить, а от банковской карты избавился.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».