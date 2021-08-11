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Три фармацевтических завода появятся в Москве по офсетным соглашениям

Иван Юминов

Город
Три фармацевтических завода появятся в Москве по офсетным соглашениям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвесторы вложат в строительство трех фармацевтических предприятий около десяти миллиардов рублей в рамках офсетных контрактов, заключенных с правительством Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 11 августа.

— Совокупные инвестиции в их создание составят 9,8 миллиарда рублей, город закупит у этих заводов лекарств на общую сумму 33,5 миллиарда рублей. Создание фармпредприятий позволит наладить бесперебойное обеспечение москвичей 116 востребованными лекарственными препаратами, — рассказал заммэра.

Офсеты (долгосрочные договоры поставки со встречными инвестиционными обязательствами — прим. «ВМ») стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства необходимых Москве товаров, а также создавать новые рабочие места в обмен на долгосрочные закупки со стороны города, уточнил Ефимов.

Первый такой контракт в фармацевтике город подписал в 2017 году с ЗАО «Биокад». Инвестор должен был вложить три миллиарда рублей в создание предприятия по производству 40 препаратов онкологического и иммунологического профиля.

После этого компания инвестировала в проект два миллиарда рублей и запустила осенью 2020 года в эксплуатацию первую производственную очередь в технополисе «Москва». Город будет закупать эти препараты в течение семи лет на сумму 14 миллиардов рублей, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также осенью 2018 года контракт был заключен с ООО «Р-Опра». Компания вложит в создание производства как минимум 5,8 миллиарда рублей, строительство предприятия уже началось на площадке «Алабушево» технополиса «Москва».

Третий офсетный контракт в фармацевтике был подписан в феврале с Московским эндокринным заводом. Инвестор в течение двух лет обязался локализовать на территории столицы производство 20 лекарств, объем инвестиций составит миллиард рублей.

Компании в рамках реализации подобных проектов могут рассчитывать на дополнительные льготы: снижение арендных ставок за землю, а также субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

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