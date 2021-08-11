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Новые парковочные места появятся на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

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Новые парковочные места появятся на юго-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к7 Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе Москвы оборудуют 37 новых парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в среду, 11 августа.

Места под парковки появились в связи с тем, что несколько улиц в округе в ближайшее время станут односторонними.

Так, с 18 августа транспорт сможет двигаться только в одну сторону по дублеру Волгоградского проспекта на участке от дома 32, корпус 45 до дома 32 ,корпус 7.

Новые парковочные места появятся на юго-востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

— После ввода изменений у автомобилистов появится 21 новое парковочное место, — отмечается в Telegrаm-канале «Дептранс. Оперативно».

С 19 августа односторонним станет участок 1-го Курьяновского проезда в районе дома 15, строение 2. Благодаря этому у жителей района Печатники появится 16 новых парковочных мест.

Новые парковочные места появятся на юго-востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В департаменте обратились к водителям с просьбой быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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