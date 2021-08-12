Портал «Узнай Москву» пригласил на экскурсию по маршруту детства Достоевского

Фото: М. Денисова / mos.ru

Россия, Москва, метро Достоевская Карта всех событий

На портале «Узнай Москву» пользователи могут совершить прогулку с аудиогидом «Достоевский в Москве: детство на Божедомке» и увидеть улицы и здания, связанные с детством и юношеством писателя.

Аудиогид расскажет об интересных фактах из жизни семьи Достоевского. Многие представленные на экскурсии дома являются объектами культурного наследия.

Маршрут разрабатывали участники проекта «Детский Достоевский», который курирует библиотека имени Ф. М. Достоевского Департамента культуры Москвы.

— В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Большую часть жизни он прожил в Санкт-Петербурге. Именно там он состоялся как писатель и создал многие свои произведения. Однако родился будущий классик русской и мировой литературы в Москве. В ней он прожил до 16 лет. Благодаря новому маршруту на портале «Узнай Москву» можно узнать, как прошло детство Федора Михайловича, какое воспитание и образование он получил в семье. Примечательно, что в записи аудиогида приняли участие дети в возрасте от 5 до 16 лет, — приводит слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Прогулка займет чуть больше часа. Маршрут протяженностью шесть километров включает восемь точек и стартует на станции метро «Достоевская». Далее он проходит по улице Достоевской, которая до 1954 года носила название Новой Божедомки. На ней располагается здание Мариинской больницы, где до революции лечили бедняков. Там работал лекарем женского отделения отец будущего писателя, а семья проживала в квартире при больнице, где и родился будущий классик русской литературы 11 ноября 1821 года.

Затем маршрут пройдет по Марьиной Роще, Новой Басманной улице, где находился пансион Леонтия Чермака, в котором учился писатель.

Также на портале доступны девять аудиомаршрутов, проходить которые удобно при помощи мобильного приложения «Узнай Москву», добавили в Департаменте информационных технологий города Москвы.