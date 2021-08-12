Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В одном из центров компетенций, подведомственных столичному департаменту труда и социальной защиты населения, разработали уникальную программу обучения для подготовки помощников по уходу для московских домов-интернатов.

Кроме того сотрудники, которые уже работают в учреждениях пройдут переобучение по этой же программе.

— Нам нужны высококвалифицированные кадры в домах-интернатах, поскольку на их плечах лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями. С января 2021 года мы отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели в домах-интернатах штатную должность помощника по уходу. Теперь при приеме на работу новых специалистов, если у них нет нужной квалификации, но они хотят работать у нас, мы сможем обучать их сами, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что образовательные программы соответствуют высокому уровню стандарта в сфере ухода. Прошедшие обучение по ней специалисты смогут более бережно и профессионально заботиться о людях и повысить качество услуг в домах-интернатах.

По словам заммэра, обучение по новой программе пройдут порядка трех тысяч помощников по уходу. Первые группы уже приступили к обучению в психоневрологическом интернате № 20, пансионате для ветеранов труда № 1 и в отделениях милосердия научно-методического геронтологического центра «Переделкино».

На территории городских пансионатов и психоневрологических интернатов организованы 11 симуляционных классов, где проходят занятия. Помещения включают все необходимое для работы помощника по уходу.

Обучение проводят клинические тренеры центра компетенций, специалисты с медицинским образованием, прошедшие дополнительную профессиональную подготовку преподавателя, которые имеют большой опыт работы в сфере ухода за пожилыми людьми, а также тех, кто имеет инвалидность и психические заболевания.

Прошедшие обучение получат документы государственного образца, дающие право на профессиональную деятельность в России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.