Шойгу дал старт реконструкции ветки Байкало-Амурской магистрали

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Работы по реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличат транспортные возможности Восточной Сибири, а также повысят пропускную способность дороги и объем транзитных перевозок. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

— Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, — заявил министр.

Длина участка, который протягивается от Улака до Февральска, составляет 340 километров.

Шойгу также добавил, что строящийся объект имеет огромное значение для российской экономики. Так, например, РФ сможет увеличить свой выход на рынок стран Азии.

Министр уточнил, что военные рабочие, которые занимаются строительством участка, проживают в специально возведенных для них современных городках. В строительстве также участвуют единицы автомобильной и специальной техники.

Глава Минобороны добавил, что строительство БКМ ассоциируется у него с сотнями тысяч россиян, которые долгие годы воплощали в жизнь самый масштабный инфраструктурный проект в истории СССР.

Байкало-Амурская магистраль является вторым железнодорожным выходом РФ к Тихому океану. Общая протяженность объекта составляет 4,3 тысячи километра, передает ТАСС.