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Предприниматели получили около 50 тысяч консультаций от специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Анастасия Колоскова

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Предприниматели получили около 50 тысяч консультаций от специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Фото: Pexels

Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) дали около 50 тысяч очных и дистанционных консультаций предпринимателям в первом полугодии текущего года.

— Чаще всего предпринимателей интересуют вопросы о том, как Москва помогает бизнесу на разных этапах развития — от старта до масштабирования и выхода на новые рынки. Этой теме посвящена треть от всех обращений — около 16 тысяч, — пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам специалисты рассказывали об образовательных курсах для бизнесменов, а также конкурсах и программах для поиска инвесторов, способах взять в бесплатную аренду площадки для работы и другое.

На втором месте по числу обращений оказалась тема финансовой поддержки для предпринимателей. По этому вопросу поступило 7,7 тысячи обращений. В тройку лидеров вошла также тема государственной регистрации. Ей интересовались около 5,6 тысячи обратившихся за консультацией.

Кроме того, предприниматели обращались в ГБУ «Малый бизнес Москвы», чтобы разобраться в тонкостях налогового законодательства.

Получить консультацию предприниматели могут, обратившись к специалистам по телефону, через сайт МБМ или во время визита в один из центров услуг для бизнеса, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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