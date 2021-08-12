Москвичам рассказали, каким станет парк Декабрьского восстания после благоустройства

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк имени Декабрьского вооружённого восстания Карта всех событий

Подходят к концу работы по благоустройству парка Декабрьского восстания. На его территории появятся четыре детские и три спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

— Все четыре детские площадки будут размещены ближе к центральной зоне. Две из них (площадью 125,3 и 214,5 квадратного метра) предназначены для детей до восьми лет. Обязательными элементами станут качели и песочницы. Будущие архитекторы смогут построить здесь свои первые творения — песочные замки. Предусмотрен и специальный столик для игр с песком и водой. Он безопасен даже для самых маленьких: воды там мало, но достаточно для игр, — рассказали в пресс-службе.

На площадках установят разные виды качелей: на пружинах, в виде гнезд, а также «лодочки». Здесь появятся и удобные стулья со спинками для родителей.

Для детей от 8 до 13 лет появятся две площадки площадью 427,3 и 366,6 квадратного метра, где установят висячие карусели, батуты, канатные комплексы и балансиры.

Для любителей спорта оборудуют три воркаут-площадки. Две из них (площадью 97,8 квадратного метра и 77 квадратных метров) разместят ближе к центру парка. Еще один участок площадью 214,5 квадратного метра появится в южной части.

Кроме того, здесь расположилась закольцованная беговая дорожка протяженностью почти 750 метров, которая имеет пружинящее покрытие из резиновой крошки.

Покрытие всех детских и спортивных площадок будет изготовлено из каучуковой крошки. Оно будет травмобезопасным и ударогасящим.

В парке уже установили более 340 уличных торшеров и светильников, пишет официальный сайт мэра Москвы.