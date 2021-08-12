Теперь бесплатно: как НПФ будет возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Процедура возврата средств, которые были переведены из негосударственных страховых фондов (НПФ) в другие страховые компании на незаконных основаниях, станет для граждан проще и будет бесплатной с принятием нового закона. Вернуть деньги можно и сегодня, но это долго, дорого и добиться полного возмещения не получается. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал начальник отдела пресс-центра Службы финансового уполномоченного Валерий Виноградов.

Обязать НПФ возмещать гражданам незаконно переведенные средства могут уже со следующего года. Соответствующая информация появилась в подготовленных правительством России поправках. Государственная дума может принять данный закон уже в октябре этого года.

Виноградов выразил надежду на то, что закон будет принят депутатами. По его словам, реализовать подобную меру нужно было давно. Кроме того, собеседник издания отметил, что на осеннюю сессию Госдумы будут выносить еще один закон, который передаст полномочия по возврату незаконно переведенных средств граждан по решению финансового уполномоченного. Сегодня вернуть деньги можно только по решению суда, который признает договор в случае, например, подделки подписи недействительным, если это удастся доказать.

— Сейчас вернуть можно, но не все. Трудно, потому что любая судебная процедура долгая, муторная. К тому же дополнительные расходы на адвоката, на почерковедческую экспертизу и так далее. А финансовый уполномоченный даст возможность это сделать бесплатно, — сказал эксперт.

Также Виноградов добавил, что случаи переводов денег из негосударственных пенсионных фондов в другие страховые компании на незаконных основаниях сегодня не носят массовый характер. С принятием новых правил для НПФ будут не только возвращать деньги гражданам, но и оплачивать определенную сумму за рассмотрение финансовым уполномоченным жалобы о переводе средств.

— Платит не потребитель, который жалуется, а та финансовая организация, на которую пожаловались. Размер суммы рассчитывается, но она может быть вполне существенна. Тоже такой заградительный барьер. Одно дело, если фонд заплатит 1–2 раза, а если за тысячу таких жалоб — это уже будут существенные расходы, — заключил собеседник издания.