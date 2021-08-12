Павел Глоба объяснил, как распознать астролога-афериста

Фото: Скриншот видео на YouTube (www.youtube.com/watch?v=Mnwzy5q_Jbw)

Российский астролог Павел Глоба рассказал, по каким признакам можно понять, что перед вами находится лжеастролог.

— Первое — нужна квалификационная комиссия среди тех астрологов, которые реально зарекомендовали себя как носители знания. Второе — к сожалению, узнавать специалиста только эмпирическим путем, «методом тыка». Нужно обращаться к людям, которые зарекомендовали себя. К сожалению, пока только сарафанное радио. Если рейтинг человека держится не год, не два и не десять лет, то это уже о чем-то говорит, — объясняет астролог.

Глоба обращает внимание на то, что астролог не может что-то навязывать своему клиенту и запугивать его.

— Профессия такая же, как и любая другая. Если врач вам будет что-то назойливо предлагать, мы же поймем, что это странно. Если астролог так делает, относиться к такому «специалисту» нужно точно так же.У любого астролога должен быть внутренний кодекс и чувство ответственности. Ты не имеешь права запугивать человека, нужно предлагать несколько вариантов развития событий. Астролог не имеет права говорить: «Будет так и никак иначе». Он не определяет будущее, он определяет сценарии, которые будут возможны, — говорит эксперт.

По мнению Глобы, если человек в курсе, что предстоит какое-то неприятное событие, он может его обойти, зная варианты развития событий, о которых рассказывает астролог.