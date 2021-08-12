«В Москве есть конкретные точки требующие вмешательства экологов»: Татьяна Буцкая

Буцкая / Фото: Ольга Крылова

В Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47 состоялся круглый стол на тему «Экология Москвы» при участии лидера общероссийской общественной организации «Совет матерей» и эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, председателя комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова, учредителя Экоцентра «Сборка» Михаила Антонова и директора Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексея Ретеюма, представителей столичных экологических ведомств, московских и муниципальных депутатов.

В самом начале встречи Татьяна Буцкая отметила, что экология города — одна из точек, где сходятся интересы граждан, общественников и власти. С каждым годом растет уровень экологической сознательности людей и появляются новые эффективные государственные инициативы, призванные сохранить природное богатство.

— Все мы хотим, чтобы наши дети пили чистую воду, дышали воздухом свободным от токсинов и вредных частиц, а из окон своих домов любовались зеленью парков. Мы видим, как Москва превращается в один из самых экологичных городов. В Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» защите природы отводится большое внимание: правительство Москвы работает над тем, чтобы защитить зеленые территории столицы, сократить вредные выбросы в атмосферу, увеличить долю вторичной переработки мусора. На улицах появились электробусы, и запах выхлопов автобусных двигателей уже становится для нас непривычным. Развивается самый экологичный транспорт — метро. Появляются новые парки, идет активная расчистка прудов. Тем не менее, нам еще есть, над чем работать, — подчеркнула Буцкая.

Буцкая пояснила, что есть конкретные точки на карте города, где необходимо вмешательство представителей экологической общественности. Многолетние мусорные свалки, давно выработавшие свой ресурс, отравляют атмосферу и делают облик некоторых районов депрессивным.

— Недопустимо, чтобы в наше время жители Москвы страдали от ядовитых испарений или брошенного строительного мусора, а дети росли с угрозой хронических заболеваний. Важно решать эти вопросы, задействуя все ресурсы, в т.ч. включая их в Народную программу «Единой России», — подчеркнула лидер «Совета матерей».

Буцкая рассказала, что «Совет матерей» активно работает над продвижением инициативы по рекультивации и озеленения ряда мусорных полигонов. К примеру, в июле Буцкая представила проект трансформации свалки строительных отходов в Некрасовке в современный зеленый парк.

Буцкая подчеркнула, что эта и другие инициативы — части одного большого проекта по созданию «зеленого пояса» вокруг Москвы. Она привела пример уже принятых зеленых стандартов в строительстве, которые призваны улучшить экологию.

Она также привела статистику, по которой за последние годы в городе высажено около восьми миллионов новых деревьев и кустарников. Буцкая отметила, что это следствие инициативы не только власти и общественников, но и жителей столицы. К примеру, ежегодно проводится акция «Миллион деревьев», стартовавшая в 2013 году, главная цель которой — украшение зеленью дворов жилых домов и территорий социальных учреждений.

— В этом году в рамках акции запланирована высадка более 11,5 тысячи деревьев и порядка 400 тысяч кустарников, — поделилась Буцкая.

Далее речь коснулась акватории Москвы, которая включает в себя не только реки и каналы, но и многочисленные озера и пруды.

— Раз речь идет в первую очередь о городской среде, я сейчас говорю о прудах, расположенных в черте города. В запущенном виде они бывают заброшены и замусорены, но стоит их привести в порядок, как мы получаем современное безопасное место отдыха, гармонично вписывающееся в городскую среду Москвы, — поделилась Татьяна Буцкая. В июле «Совет матерей» инициировал начало очистки Императорского и Графского прудов в Вешняках на Востоке Москвы.

Татьяна Буцкая озвучила экологическую программу «Совета матерей», в которую вошли: повышение уровня ответственности экологически вредных предприятий, использование только экологически чистых технологий для переработки мусора, выведение вредных производств за черту населенных пунктов и многократное увеличение площади «зеленого пояса» Москвы.

Участники дискуссии в лице председателя комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова, учредителя Экоцентра «Сборка» Михаила Антонова и директора Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексея Ретеюма, муниципального депутата Ильи Сосновского поддержали сказанное Татьяной Буцкой и рассказали о своих инициативах, которые позволят сделать Москву еще более экологически чистым городом.

В рамках обсуждения также прозвучал вопрос о запуске станции экомониторинга воздуха в Некрасовке. В ближайшее время новая станция начнет работу.

Подводя итоги обсуждения, Буцкая отметила, что среда обитания, как ничто другое, влияет на наше здоровье и настроение, на будущее детей. И в наших силах сделать так, чтобы город оставался чистым и безопасным.