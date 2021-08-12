Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог перечислил знаки зодиака, которых ждут неприятности во второй половине августа

Виктория Сикерина

Общество
Астролог перечислил знаки зодиака, которых ждут неприятности во второй половине августа
Фото: Unsplash

Неприятности и проблемы во второй половине августа ждут представителей четырех участников зодиакального круга. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба.

Специалист отметил, что в личной жизни Овнов грядут глобальные перемены. Павел Глоба посоветовал привнести в отношения что-то необычное или вовсе начать их заново, иначе трудностей не избежать. В работе им следует обратить внимание на привлечение новых спонсоров и клиентов. Однако астролог предупредил, что 12 и 13 августа Овнам необходимо быть более внимательными и чуткими, так как возможны встречи с агрессивными и даже опасными людьми.

Вторая половина месяца у Тельцов будет тоже нелегкой. Эксперт посоветовал им не принимать поспешных решений и обратить большое внимание на финансы и бизнес.

Львам Павел Глоба порекомендовал сосредоточиться на новых увлечениях, которые приносят удовольствие и повышают мотивацию развиваться дальше. При этом специалист рассказал, что неверное распределение энергии и сил приведет к жизненным проблемам, которые придется долго решать.

Жизнь Стрельцов будет динамичной и наполненной неожиданными событиями. Астролог посоветовал им держать себя в руках, иначе срыв планов и эмоциональное опустошение обеспечены. Однако для представителей знака, чья профессия связана с международными отношениями, выдастся успешный месяц, передает портал Profile.ru.

Читайте также:
прогнозавгустГороскопы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте