Астролог перечислил знаки зодиака, которых ждут неприятности во второй половине августа

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Неприятности и проблемы во второй половине августа ждут представителей четырех участников зодиакального круга. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба.

Специалист отметил, что в личной жизни Овнов грядут глобальные перемены. Павел Глоба посоветовал привнести в отношения что-то необычное или вовсе начать их заново, иначе трудностей не избежать. В работе им следует обратить внимание на привлечение новых спонсоров и клиентов. Однако астролог предупредил, что 12 и 13 августа Овнам необходимо быть более внимательными и чуткими, так как возможны встречи с агрессивными и даже опасными людьми.

Вторая половина месяца у Тельцов будет тоже нелегкой. Эксперт посоветовал им не принимать поспешных решений и обратить большое внимание на финансы и бизнес.

Львам Павел Глоба порекомендовал сосредоточиться на новых увлечениях, которые приносят удовольствие и повышают мотивацию развиваться дальше. При этом специалист рассказал, что неверное распределение энергии и сил приведет к жизненным проблемам, которые придется долго решать.

Жизнь Стрельцов будет динамичной и наполненной неожиданными событиями. Астролог посоветовал им держать себя в руках, иначе срыв планов и эмоциональное опустошение обеспечены. Однако для представителей знака, чья профессия связана с международными отношениями, выдастся успешный месяц, передает портал Profile.ru.