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«Считается ядом»: диетолог рассказала, кому опасно есть рыбу

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Считается ядом»: диетолог рассказала, кому опасно есть рыбу
Фото: pixabay.com

Употребление жирной рыбы может привести к негативным последствиям для организма. Опасность грозит россиянам, имеющим аллергию на морепродукты и ряд других заболеваний. Кому стоит отказаться от этого продукта, «ВМ» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Жирную рыбу нежелательно употреблять людям с проблемами в желчевыводящих путях, печени, поджелудочной железе. В общем, всех органов, которые ответственны за переработку этого жира. Если они не могут его переработать, то естественно возникает очень большая нагрузка на них и все это может быть чревато очень нехорошими последствиями. Когда у нас что-то не перерабатывается — это отравляет организм, считается уже ядом. Со всеми вытекающими: тошнота, рвота, диарея, головная боль. А дальше уже последствия этого отравления: обезвоживание, падение давления. При острых случаях это даже может привести к смерти, — сказала диетолог.

Как уточнила собеседница «ВМ», от количества съеденного тоже зависит исход. Если у человека есть аллергия на рыбу, то ему будет достаточно совсем небольшого количества, чтобы вызвать нежелательную реакцию организма. В остальных случаях кусочек рыбы может закончиться для человека как небольшим расстройством, так и вызвать сильнейшее обострение, заключила Соломатина.

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