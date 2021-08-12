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«Выглядишь как дешевка»: блогер-миллионник Лерчик рассказала об абьюзивных отношениях с мужем

Анна Михалюк

Общество
«Выглядишь как дешевка»: блогер-миллионник Лерчик рассказала об абьюзивных отношениях с мужем
Фото: Instagram / ler_chek

Звезда Instagram Валерия Чекалина, более известная в Сети как Лерчик, рассказала, как складывались ее отношения с супругом в начале их романа.

— Артем был абьюзером?.. Да, было такое. У нас были такие ситуации. Например, мне нужно было очень быстро собираться к нему на свидание, потому что он не любил ждать. Иногда он отправлял меня переодеваться. Он говорил: «Иди, переоденься! Если не хочешь, значит, мы никуда не едем». Или: «У тебя слишком яркие губы, ты выглядишь как дешевка». Он меня с подружками не отпускал гулять, хотя сам со встреч приезжал поздно. И я, если уходила, через каждый час писала ему что-то, — вспоминает блогер в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

Супруг инста-дивы Артем говорит, что не помнит, чтобы их отношения были такими, и абьюзером себя не считает. Валерия отмечает, что со временем супруг изменился, избавился от чувства ревности, и теперь их отношения находятся на другом уровне.

У Валерии Чекалиной в Instagram насчитывается около 9, 5 миллионов подписчиков. Она с супругом воспитывает двойняшек Богдана и Алису.

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