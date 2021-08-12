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«Роды будут в Москве»: Лиза Арзамасова поделилась подробностями о беременности

Анна Михалюк

Общество
«Роды будут в Москве»: Лиза Арзамасова поделилась подробностями о беременности
Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о том, как переживает свою первую беременность. Они вместе с супругом Ильей Авербухом ждут на свет появление общего первенца.

— Этот период — один из самых счастливых в жизни девушек. Происходит какое-то волшебство, зарождается новая жизнь. Я заметила, что спектр внимания уходит внутрь. Я слушаю вполуха, все воспринимаю вполовину, потому что я не здесь, не с вами. При этом краски стали ярче. Меня все радует, восхищает, — делится артистка в интервью для телеканала Super.

Несмотря на свое положение, она продолжает играть в театре.

— Я не переставала играть в театре. Я помню, мама мне говорила, что животик появляется на восьмом месяце беременности… Ну я и подумала, что все, работаю. На съемках вообще легче: искусство монтажа. А тут, в театре, никак, — рассказывает артистка.

Арзамасова объясняет, что играет в театре те спектакли, где можно спрятать живот, чтобы не отвлекать от игрового процесса зрителей и не выбиваться из контекста.

На вопрос о том, будет ли она рожать вместе с мужем, она отвечает, что считает этот процесс интимным, но появление супруга на родах не исключает.

— Роды будут в Москве. Главное, чтобы мне было комфортно. Мне кажется, роды — это интимный момент, но у меня нет категоричного мнения на этот счет, — говорит актриса.

Арзамасова заявила, что они с Авербухом уже знают пол ребенка, но говорить об этом на публику не хотят. Пара вступила в официальные отношения в декабре 2020 года.

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