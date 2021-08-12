Ниже спускаться не стоит: диетолог оценила возможную анорексию у Гагариной и Карпович

Фото: Instagram/m1r0slava_karpovich; Instagram/gagara1987

Подписчики певицы Полины Гагариной и актрисы Мирославы Карпович обеспокоены состоянием здоровья своих кумиров. На их страницах в Instagram они жалуются на излишнюю худобу девушек и подозревают их в анорексии. Как «Вечерней Москве» поясниладиетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН Дарья Русакова, у артисток нет этого диагноза.

— Судя по фото, действительно, обе девушки имеют индекс массы тела ниже нормы. Безусловно, если они долго будут находиться в таком истощенном состоянии, это может привести к каким-то необратимым последствиям для организма. Мы не знаем достоверно, насколько сбалансированно они питаются, принимают ли какие-то витамины, как часто занимаются спортом. Если это отказ от пищи и голодание, то, конечно, это неблагоприятно. Но если все сбалансированно, то в таком весе можно находиться, но ниже спускаться не рекомендуется. В их случае это не анорексия, — уточнила врач-диетолог.

По словам Русаковой, анорексия свойственна людям до 25 лет. Это психическое заболевание, расстройство восприятия себя, своего тела, пояснила кандидат медицинских наук. После этого возраста это уже целенаправленное похудение.

По мнению собеседницы «ВМ», так как Полина Гагарина и Мирослава Карпович ведут активный образ жизни, трудоспособны, то в их случае это осознанный выбор. Значит, им комфортно в таком весе, но нужно следить за показателями здоровья, заключила врач-диетолог.