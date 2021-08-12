Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи назвали недуги, которым чаще всего подвержены разные знаки зодиака

Виктория Сикерина

Общество
Астрологи назвали недуги, которым чаще всего подвержены разные знаки зодиака
Фото: Pexels

Представители каждого знака зодиака подвержены разным заболеваниям. Это зависит от особенностей организма. В четверг, 12 августа, астрологи составили специальный гороскоп, по которому можно предопределить появление и развитие той или иной болезни.

Овнам, несмотря на крепкое здоровье, которым славится этот знак, специалисты посоветовали тщательнее наблюдать за работой сердца и питанием.

Тельцы, по мнению астрологов, должны избегать употребления холодных напитков, сильного мороза и табакокурения, так как у них особый риск воспаления горла и дыхательных путей.

У Близнецов, в свою очередь, часто наблюдается нехватка полезных микроэлементов в организме, из-за чего возникает депрессивное состояние и апатия, отметили специалисты.

Ракам они порекомендовали сократить потребление вредной пищи, из-за чего представители этого знака зодиака часто сталкиваются с проблемой лишнего веса и неправильного обмена веществ.

Львам астрологи порекомендовали уменьшить количество потребляемых мясных, молочных, сладких и мучных продуктов. Из-за проблем с суставами представители этого знака также подвержены стремительному набору веса, сообщило издание 5-tv.ru.

Девы, вопреки тому, что здоровье у них обычно хорошее, должны тщательнее следить за позвоночником и питанием.

Заболевания спины также часто встречаются и у Весов. Астрологи порекомендовали представителям этого знака зодиака заниматься спортом и увеличить потребление рыбы, что снизит риск заболевания радикулитом и сколиозом.

Скорпионы не подвержены серьезным заболеваниям. Однако специалисты посоветовали им чаще проверять здоровье на наличие венерических и кожных недугов.

Стрельцам эксперты дали совет чаще заниматься спортом и укреплять иммунитет, а также реже обращаться к народной медицине.

Козерогам в юном возрасте астрологи посоветовали внимательнее следить за состоянием здоровья. При этом в зрелости многие заболевания, по их мнению, исчезнут.

Водолеи пристально следят за своим оргазмом, а потому болеют редко. Однако специалисты порекомендовали им есть больше зеленых фруктов и овощей.

Представители Рыб наиболее сильно подвержены психическим заболеваниям. Им астрологи посоветовали чаще заниматься физической активностью и исключить из рациона вредные продукты.

Читайте также:
ГороскопыПравильное питаниеЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте