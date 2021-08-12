Астрологи назвали недуги, которым чаще всего подвержены разные знаки зодиака

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Представители каждого знака зодиака подвержены разным заболеваниям. Это зависит от особенностей организма. В четверг, 12 августа, астрологи составили специальный гороскоп, по которому можно предопределить появление и развитие той или иной болезни.

Овнам, несмотря на крепкое здоровье, которым славится этот знак, специалисты посоветовали тщательнее наблюдать за работой сердца и питанием.

Тельцы, по мнению астрологов, должны избегать употребления холодных напитков, сильного мороза и табакокурения, так как у них особый риск воспаления горла и дыхательных путей.

У Близнецов, в свою очередь, часто наблюдается нехватка полезных микроэлементов в организме, из-за чего возникает депрессивное состояние и апатия, отметили специалисты.

Ракам они порекомендовали сократить потребление вредной пищи, из-за чего представители этого знака зодиака часто сталкиваются с проблемой лишнего веса и неправильного обмена веществ.

Львам астрологи порекомендовали уменьшить количество потребляемых мясных, молочных, сладких и мучных продуктов. Из-за проблем с суставами представители этого знака также подвержены стремительному набору веса, сообщило издание 5-tv.ru.

Девы, вопреки тому, что здоровье у них обычно хорошее, должны тщательнее следить за позвоночником и питанием.

Заболевания спины также часто встречаются и у Весов. Астрологи порекомендовали представителям этого знака зодиака заниматься спортом и увеличить потребление рыбы, что снизит риск заболевания радикулитом и сколиозом.

Скорпионы не подвержены серьезным заболеваниям. Однако специалисты посоветовали им чаще проверять здоровье на наличие венерических и кожных недугов.

Стрельцам эксперты дали совет чаще заниматься спортом и укреплять иммунитет, а также реже обращаться к народной медицине.

Козерогам в юном возрасте астрологи посоветовали внимательнее следить за состоянием здоровья. При этом в зрелости многие заболевания, по их мнению, исчезнут.

Водолеи пристально следят за своим оргазмом, а потому болеют редко. Однако специалисты порекомендовали им есть больше зеленых фруктов и овощей.

Представители Рыб наиболее сильно подвержены психическим заболеваниям. Им астрологи посоветовали чаще заниматься физической активностью и исключить из рациона вредные продукты.