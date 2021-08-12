Хирурги успешно прооперировали пациентку с эхинококкозом в Раменском

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пациентку с эхинококковой кистой, размер которой составил восемь на двенадцать сантиметров, спасли в Раменском медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в четверг, 12 августа.

В ведомстве отметили, что при таких операциях самое важное — не задеть оболочку кисты. В противном случае все ее содержимое покроет другие органы, произойдут интоксикация и смерть.

— Хирурги выполнили сложнейшую операцию по удалению эхинококковой кисты, при этом удалось сохранить всю левую долю печени. В ходе удаления новообразования крайне важно не повредить оболочку кисты, тем самым не дать выход ее содержимому, которое за считаные минуты обсеменяет орган, вызывая мощнейшую интоксикацию, ведущую к смерти в течение одного–двух часов, — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент пациентку уже выписали из больницы. Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, отметило издание «Вести Подмосковья».

Напомним, что в четверг, 12 августа, Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, высказал мнение о популярных мифах на тему коронавируса.