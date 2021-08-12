Аксенов предположил, зачем Зеленскому нужна квартира в Крыму

Фото: roscongress / Андрей Любимов

Квартира в Крыму может пригодиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет попросить политическое убежище. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 12 августа.

— У господина Зеленского есть квартира в Крыму. Готова всегда. Наверное, держит, если вдруг политическое убежище придется просить впоследствии, из Украины куда бежать, — рассказал чиновник.

Аксенов также пообещал «без сомнений» выдать Зеленского. Супруга главы государства, Елена Зеленская, купила квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе полуострова в апреле 2013 года до его возвращения в состав России, отмечает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Крым 24».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».