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Доктор Мясников объяснил, что нужно есть для борьбы с бессонницей

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников объяснил, что нужно есть для борьбы с бессонницей
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Многие из нас в течение жизни сталкиваются с проблемами со сном. Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» дал свои рецепты для тех, кто борется с бессонницей.

Во-первых, по его, мнению, необходимо соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в определенное время, не спать днем и ложиться в кровать только для того, чтобы уснуть, а не для чтения книг и просмотра фильмов.

— Ученые посчитали, что яркий свет снижает уровень мелатонина.Если вы смотрите на экран гаджета за четыре часа до сна, он резко снижает выработку мелатонина. Солнце село — я уснул, солнце встало — я проснулся, — такие правила, по мнению медика, должны соблюдать все.

Также специалист перечислил продукты, употребление которых поднимет уровень мелатонина и позволит уснуть быстрее.

— Продукты, богатые мелатонином, благодаря которому мы засыпаем: яйца, мед, сыр, помидоры, орехи, оливки, брокколи, вишня. Мелатонин продается как БАД в Америке, но в некоторых странах продается как лекарство как по рецептам, так и без, — говорит врач.

Также специалист дал совет всем тем, кто приезжает в другой часовой пояс: необходимо сразу начинать жить по времени места, куда вы приехали, — так организм быстрее привыкнет к другому режиму.

Ранее доктор Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации против коронавируса.

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