Петр Толстой сравнил состояние свободы слова в России и на Западе

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Депутат Госдумы Петр Толстой считает, что обвинения России в притеснении свободы слова беспочвенны и ошибочны. В эфире телеканала «ТЕО ТВ» он отметил, что в стране существуют определенные морально-этические рамки, за которые нельзя выходить из соображений здравого смысла.

— Считаю, что свобода слова у нас, безусловно, есть. Просто это не абстрактное понятие, как мы его воспринимали на протяжении довольно долгого времени — якобы можно нести все, что заблагорассудится. Свобода слова заканчивается там, где она серьезно задевает других людей, — подчеркнул депутат.

Толстой отметил, что понятие свободы слова нужно четко определить. Парламентарий полагает, что противовесом СМИ выступает полная открытость социальных сетей, где каждый волен выражать свое мнение на любую тему без существенных ограничений.

— Если полностью погрузиться в этот вопрос, то ряд вещей, происходящих сегодня, кажутся странными. Нашу свободу ограничивают интернет, крупные компании, газеты и журналы, у нас половина людей любит ругаться матом, но им нельзя этого делать на ТВ — это тоже ограничение, — сказал Толстой.

Он также добавил, что авторы высказываний, обвиняющих Россию в отсутствии свободы слова, должны быть честными со своей аудиторией.

— Если ты хочешь заниматься политикой, то ты не должен делать это за иностранные деньги, — отметил вице-спикер Госдумы, напомнив о наличии аналогичных законов в странах Европы и США.