Роман Романенко решил затянувшийся вопрос о сносе заброшенного здания на юго-западе Москвы

Фото: Иван Степанов

Здание, ставшее точкой притяжения неблагополучных компаний в Южном Бутово, будет снесено до конца года. Такие сроки проведения работ обозначил депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Выбитые стекла, облупившаяся штукатурка, обветшалая крыша, расписанные нецензурными фразами стены — такой вид имеет сейчас здание бывшей диспетчерской в Южном Бутове. «Заброшка» не только портит пейзаж, но и представляет опасность для местных жителей: порой строение становится местом сбора любителей выпить и пошуметь.

Жители микрорайона, ограниченного улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики, обратились к депутату Госдумы Роману Романенко с просьбой решить проблему.

— Обсудив сложившуюся ситуацию с властями района, правоохранительными органами и местными жителями, мы пришли к консолидированному решению, что лучшим выходом будет ликвидация строения, ставшего точкой притяжения сомнительных компаний. Соответствующий запрос был направлен в Департамент городского имущества Москвы. Просьба жителей была услышана и вынесено постановление о сносе здания по улице Брусилова, д. 39, — сообщил Роман Романенко.

На сегодня выполнены первоочередные охранные мероприятия, вокруг объекта установлено временное ограждение, а в ближайшее время появится надёжный забор и заколотят окна. Депутат Госдумы поставил задачу ОВД усилить работу патрульных служб на прилегающей территории, чтобы ограничить доступ посторонних лиц в здание. Сам снос заброшенного строения будет осуществлён до конца текущего года.