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В Москве прошел флешмоб «Не трать время на соцсети»

Павел Гриднев

Общество
В Москве прошел флешмоб «Не трать время на соцсети»
Фото: Галина Бродская

Активисты Южного округа провели флешмоб «Не трать время на соцсети». Парни и девушки вышли с плакатами, на которых описали свои достижения: «2 года занятий шахматами – первый юношеский разряд», «5 лет занимался дзюдо – кандидат в мастера спорта» и т.п.

Тем самым они хотели подать пример подрастающему поколению, что свободное время нужно тратить с пользой для будущего. Активистов поддержал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

— Сколько времени нужно для того, чтобы получить разряд в любимом виде спорта? А чтобы научиться рисовать? Не так уж много, если не тратить его на соцсети и компьютерные игры. Но, к сожалению, современные подростки все чаще впадают в зависимость от гаджетов. Как выловить их из этой ловушки? Конечно, крутыми примерами сверстников, — отметил Нифантьев.

По его словам, кроме собственной мотивации заниматься спортом или творчеством, в городе должно открываться больше кружков и секций в шаговой доступности. Напомним, что в мае текущего года Евгений Нифантьев предложил учредить в России День отказа от соцсетей.

Напомним, что по итогам июньского опроса жителей Южного округа столицы, у которых есть дети возрасте от 6 до 14 лет, выяснилось, что каждый второй ребенок (50,3%) проводит в интернете более 3 часов в день. При этом 32% детей не выпускают из рук гаджеты от 1 до 3 часов и только 17,9% сидят в сети менее часа.

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