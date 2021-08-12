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«В Лондоне нужно платить буквально за все»: британка сравнила свою родину и Россию

Виктория Сикерина

Общество
«В Лондоне нужно платить буквально за все»: британка сравнила свою родину и Россию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уроженка Британии Кэт Салливан, которая переехала в Россию в 2020 году, сравнила жизнь в разных странах и выделила плюсы проживания в российской столице. Об этом девушка рассказала в четверг, 12 августа.

По мнению Кэт Салливан, одним из главных преимуществ жизни в Москве стали низкие цены по сравнению с Лондоном. Девушка отметила, что здесь дешевле стоят развлечения, продукты и даже аренда жилья.

— В Англии я арендовала комнату в квартире с другими людьми, и это стоило больше, чем аренда целой квартиры в российской столице. Помимо этого, в России очень много бесплатных мероприятий и развлечений, в отличие от Британии. Тут всегда есть чем заняться, даже если у тебя не так уж много денег... В Лондоне тебе нужно платить буквально за все, и на развлечения придется тратить очень много, — поделилась Кэт Салливан.

Климат в Москве, по словам британки, оказался гораздо более мягким, чем в Лондоне. Несмотря на сильные морозы, зима переносится легко из-за отсутствия ветра. А летом в городе тепло и солнечно. Как рассказала Кэт Салливан, такие температурные и климатические контрасты редко встречаются в Британии.

Также девушку приятно поразила русская кухня. Она удивилась разнообразию национальных блюд, которые можно приобрести не только в ресторанах, но и в обычных супермаркетах. За год Кэт Салливан особенно полюбила кефир, а любимыми супами стали борщ и щи, сообщило издание Nation News.

— В России очень много национальных блюд, и некоторые можно купить не только в кафе, но и в магазинах. В супермаркетах может стоять сразу несколько морозильников с разными видами пельменей, — отметила британка.

Еще одним важным плюсом для Кэт Салливан стала возможность работать и получать за это хорошие деньги. Девушка преподает английский язык, хотя при этом не имеет профессионального образования. В Британии, по словам Кэт Салливан, невозможно работать без соответствующего диплома.

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