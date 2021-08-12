Баженов отметил, что альтернативная энергетика будет способствовать улучшению экологической обстановки

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В России отчётливо осознаётся неминуемость перехода на «зелёную энергетику». Кабинет министров нашей страны начал подготовку к этому глобальному процессу. Специалисты различных государственных структур изучают наиболее выгодные для нашей страны варианты трансформации промышленности и топливно-энергетической сферы. Лидер общественного движения Тимофей Баженов видит в грядущих изменениях не только новые вызовы для нашей страны, но и реальные возможности для постепенного оздоровления состояния окружающей среды.

— Экономика становится низкоуглеродной ― это одно из ключевых положений текущей международной повестки дня. Это положение отражено в Стратегии национальной безопасности, подписанной Президентом в июле этого года. Альтернативные источники энергии – это будущее всей мировой энергетики. Главное следствие перехода ― сокращение вредных выбросов в атмосферу. А это значит, что экологическая обстановка и в России, и на планете в целом заметно улучшится. В перспективе декарбонизация должна привести к ослаблению климатических изменений, ― прокомментировал грядущие глобальные изменения в энергетической сфере Тимофей Баженов.

Журналист пояснил, что перевод мировой энергетики на «зелёные рельсы» приведёт к серьёзному снижению потребления таких источников энергии, как нефть, уголь и газ. По плану такая трансформация должна произойти к 2050 году. Целью российских экспертов является определение степени воздействия новшества на отечественную экономику и просчёта различных вариантов адаптации промышленного потенциала страны к использованию возобновляемых источников энергии.

Баженов также отметил необратимость перехода на использование возобновляемых источников энергии. А так как свыше половины экспорта России — это углеводороды и их производные, нам требуется серьёзно задуматься о том, как минимизировать грядущее падение спроса на нефть, уголь, газ.

«Движения Баженова» со своей стороны предлагает ряд законодательных мер, реализация которых поможет нашей стране приспособиться к новым общемировым антиуглеродным тенденциям. Среди инициатив Движения ― удвоение норм компенсационного восстановления лесов. По мнению Тимофея Баженова это даст дополнительные возможности для выполнения Россией обязательств по Парижскому соглашению по климату. И реализует действующий федеральный проект «Сохранение лесов».

Тимофей Баженов рассказал о шагах, предпринимаемых правительством страны для стабилизации состояния экологии во многих промышленных центрах России. Уже через год правительство получит полномочия самостоятельно определять города с высоким и очень высоким загрязнением атмосферы и квотировать выбросы предприятий, которые отравляют окружающую среду.