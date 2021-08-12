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Аэропорт Шереметьево приобретет крупную долю в туроператоре «Библио-Глобус»

Иван Юминов

Экономика
Аэропорт Шереметьево приобретет крупную долю в туроператоре «Библио-Глобус»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Аэропорт Шереметьево собирается приобрести 75 процентов в уставном капитале туроператора «Библио-Глобус». Об этом сообщила директор дирекции по связам с общественностью аэропорта Анна Захаренкова в четверг, 12 августа.

— АО «Международный аэропорт Шереметьево» планирует приобретение 75 процентов в уставном капитале ООО «Туроператор БГ» (туроператор «Библио-Глобус»). На данный момент сторонами подписано соглашение о намерении и оформляется соответствующее ходатайство о получении согласия на совершение сделки в ФАС, — рассказала она.

Финансовые условия сделки не раскрываются, ее планируется завершить в конце сентября. Покупка позволит создать условия для привлечения и роста туристического пассажиропотока, оптимизирует использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, а также повысит эффективность производственной и коммерческой деятельности группы, приводит слова Захаренковой ТАСС.

Туроператор Thomas Cook Group планировал в 2019 году приобрести «Библио-Глобус». Максимальная сумма, на которую могли рассчитывать продавцы при условии достижения показателей по операционной прибыли в течение трех лет, составляла 150 миллионов долларов.

Сделка не состоялась из-за того, что Thomas Cook Group не смог договориться с банками-кредиторами на фоне убыточности. В сентябре 2019 года британский туроператор объявил о ликвидации, отмечает РБК.

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