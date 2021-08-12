Двенадцать человек пострадали при взрыве газа в автобусе в Воронеже

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В результате взрыва газа в маршрутном автобусе ПАЗ в центре Воронежа, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в четверг, 12 августа.

— Двенадцать пострадавших на данный момент, двое из них тяжелых, — рассказал собеседник издания.

Одной из женщин в результате происшествия оторвало ноги — она находится в крайне тяжелом состоянии. Два человека — в состоянии средней тяжести, все пострадавшие доставлены в больницы.

Автобус, по данным представителя перевозчика, взорвался на остановке. При этом он уточнил, что в компании используются только дизельные автомобили.

Инцидент произошел около торгового центра «Галерея Чижова». На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.

Предварительной причиной инцидента является взрыв газового оборудования, отмечается на сайте агентства.

По словам водителя автобуса, хлопок раздался, когда он начал отъезжать от остановки. «Стекла, дым, не понимаю, что произошло», приводит его слова Telegram-канал «Москва 24».

Видео: Telegram / РИА Новости

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