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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в автобусе в Воронеже

Татьяна Плотникова

Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в автобусе в Воронеже
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. Об этом в четверг, 12 августа, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи и выяснения обстоятельств, при которых пассажиры получили травмы, сообщается на официальном сайте СКР.

Инцидент произошел около торгового центра «Галерея Чижова». Прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе двоим причинен тяжкий вред здоровью, у четверых травмы средней тяжести.

Как рассказал вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов, в качестве одной из версий происшествия рассматривается взрыв газового баллона. Чиновник подчеркнул, что делать выводы пока рано, сообщает ТАСС.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин выразил сочувствие пострадавшим и членам их семей, а также пообещал в своем Telegram-канале, что вне зависимости от причин происшествия им окажут материальную помощь.

По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева личный состав управления транспорта и подведомственных учреждений, прошедший подготовку по требованиям транспортной безопасности, выведут на постоянное дежурство на линию, на конечные и ключевые остановки общественного транспорта для проверки подвижного состава.

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