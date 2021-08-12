Казанский «Рубин» завершил выступление в Лиге конференций
Футбольный клуб «Рубин» (Казань) уступил польскому «Ракуву» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций и закончил участие в еврокубках.
Польским футболистам удалось одержать победу в ходе встречи в Казани со счетом 1:0, отличился Владислав Гутковский (111-я минута). При этом в компенсированное время второго дополнительного тайма футболист «Рубина» Сеяд Хакшабанович не сумел реализовать пенальти.
Извините… pic.twitter.com/9EPguSwLmu— «Рубин» Казань (@fcrk) August 12, 2021
Первая встреча клубов в Польше завершилась нулевой ничьей.
Гораздо успешнее показал себя в еврокубках лондонский футбольный клуб «Челси», обыграв в серии пенальти испанский «Вильярреал». «Челси» второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее клуб выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.