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Казанский «Рубин» завершил выступление в Лиге конференций

Татьяна Плотникова

Спорт
Казанский «Рубин» завершил выступление в Лиге конференций
Фото: twitter.com/fcrk

Футбольный клуб «Рубин» (Казань) уступил польскому «Ракуву» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций и закончил участие в еврокубках.

Польским футболистам удалось одержать победу в ходе встречи в Казани со счетом 1:0, отличился Владислав Гутковский (111-я минута). При этом в компенсированное время второго дополнительного тайма футболист «Рубина» Сеяд Хакшабанович не сумел реализовать пенальти.

Первая встреча клубов в Польше завершилась нулевой ничьей.

Гораздо успешнее показал себя в еврокубках лондонский футбольный клуб «Челси», обыграв в серии пенальти испанский «Вильярреал». «Челси» второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее клуб выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.

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