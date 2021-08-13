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Пятница, 13-е:кого в этот день ждут обман, провокации и проблемы со здоровьем

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Пятница, 13-е:кого в этот день ждут обман, провокации и проблемы со здоровьем
Фото: Pixabay

По народным поверьям, пятницу, 13-е, принято считать мистическим днем. В этом году конец рабочей недели далеко не у всех россиян выдастся легким. На что 13 августа 2021 года стоит обратить внимание каждому знаку зодиака, «Вечерней Москве» рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.

Овен

Не помешает осторожность в общении с противоположным полом, старайтесь не находиться в обществе малознакомых людей, не занимайтесь никакой магией.

Телец

В это время не стоит ссориться с людьми старшего поколения, коллегами по работе, начальством, представителями органов власти. Тщательно следите за своим здоровьем, в частности, за сердечно-сосудистой системой.

Близнецы

В этот день могут быть обманы со стороны противоположного пола и коллег по работе, будьте аккуратнее с незнакомыми людьми — высок риск встретить мошенников.

Рак

В этот день Раки могут очень ярко ощутить свое одиночество, высок риск неожиданного возникновения депрессии и меланхолии — не стоит поддаваться этому состоянию. Постарайтесь 13 августа делать все то, что поднимет вам настроение.

Лев

Следите за своим здоровьем, не меняйте привычный образ жизни, не переутомляйтесь. Лучше свести общение с окружающими к минимуму, тогда день пройдет легко.

Дева

В этот день не нужно поддаваться на провокации со стороны коллег по работе — это чревато осложнением в деловой сфере, остерегайтесь мошенников.

Весы

В эту пятницу любые отношения с противоположным полом могут перейти в эмоционально ярко окрашенный характер, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

Скорпион

Не нужно идти на конфликт с начальством, представителями органов власти. Проявите сдержанность в этот день. Не предпринимайте никаких действий, связанных с документацией.

Стрелец

13 августа благодаря общению с коллегами по работе Стрельцы смогут понять, кто им друг, а кто враг. Присмотритесь к своему окружению повнимательнее.

Козерог

Никакой магии в этот день, меньше общайтесь с окружающими людьми. Нельзя 13 августа провоцировать конфликты, ругаться и оскорблять кого-либо. Контролируйте свои поступки и сказанные слова.

Водолей

Никаких путешествий, особенно дальних. В этот день Водолеям лучше не посещать никаких инстанций, свести к минимуму общение с представителями органов власти.

Рыбы

В это время старайтесь меньше общаться с противоположным полом. Может быть эмоциональная нестабильность, раздражительность, апатия — это резко осложнит отношения с окружающими людьми. Чтобы не зацикливаться на таких эмоциях, займитесь любимым делом или творчеством.

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