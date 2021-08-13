Несколько человек погибли при стрельбе в Плимуте

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В городе Плимут на юго-западе Англии произошла стрельба, рассказали в местной полиции.

В ведомстве уточнили, что вечером четверга, 12 августа, сотрудников полиции вызвали в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм.

На месте происшествия были обнаружены тела несколько жертв. Еще несколько пострадавших получили медицинскую помощь от прибывших по вызову врачей. В настоящее время ситуация урегулирована, район происшествия оцеплен.

Точное количество жертв официально не приводится. Местные средства массовой информации рассказывают о пяти или шести погибших, а также о ликвидации человека, устроившего стрельбу, сообщает Reuters.

30 июля сообщалось, что четыре человека получили огнестрельные ранения в районе Вединг в Берлине. В районе инцидента была проведена спецоперация.