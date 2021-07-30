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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Берлине

Анастасия Волоснова

В мире
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Берлине
Фото: twitter.com/Voice of Europe

Четыре человека получили огнестрельные ранения в районе Вединг в Берлине. Об этом говорится в пятницу, 30 июля, в материале газеты Berliner Zeitung.

В результате стрельбы, которая началась в Берлине 30 июля, были ранены трое мужчин и одна женщина. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время в районе инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию. Детали произошедшего на данный момент неизвестны, пишет газета.

При этом в Подмосковье 28 июля мужчина обстрелял окна двух квартир. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого посетитель ресторана в центре Москвы открыл стрельбу из пистолета. Вышедшая из заведения компания мужчин вела себя очень шумно. Жильцы сделали им замечание и вылили сверху стакан воды. В ответ прозвучали угрозы, а один из стоявших достал пистолет и выстрелил вверх.

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