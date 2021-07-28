Мужчина обстрелял окна двух квартир в подмосковном Воскресенске

Фото: МВД

Квартиру жительницы Подмосковья обстреляли из огнестрельного оружия. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Так, неизвестный обстрелял окна и дверь квартиры жилого дома на улице Белинского в подмосковном Воскресенске.

— В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой обнаружены сквозные отверстия в двери и в окне, а также изъяты пули и гильзы, — уточнила Петрова.

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность стрелка. Полицейские задержали судимого 51-летнего местного жителя. Специалисты также смогли установить причастность подозреваемого к аналогичному преступлению на территории округа.

Задержанный рассказал, что купил оружие в интернете, чтобы запугать своих знакомых, которые ему угрожали. Мужчину заключили под стражу.

До этого посетитель ресторана в центре Москвы открыл стрельбу из пистолета. Вышедшая из заведения компания мужчин вела себя очень шумно. Жильцы сделали им замечание и вылили сверху стакан воды. В ответ прозвучали угрозы, а один из стоявших достал пистолет и выстрелил вверх.