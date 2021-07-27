Посетитель ресторана в центре Москвы открыл стрельбу из пистолета

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Россия, Москва, Новодевичий проезд, 4 Карта всех событий

В центре столицы посетитель ресторана открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел на Новодевичьем проезде, 4.

Ресторан расположен на первом этаже жилого дома, вышедшая из него компания мужчин вела себя очень шумно. Жильцы сделали им замечание и вылили сверху стакан воды. В ответ прозвучали угрозы, а один из стоявших достал пистолет и выстрелил вверх. Он ни в кого не попал.

Предполагается, что устроивший стрельбу может быть сотрудником правоохранительных органов.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

Мужчина попал в больницу после конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы. Потерпевшего доставили в медучреждение с ранением груди и живота.