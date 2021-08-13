Более 30 спортивных учреждений возведут в рамках АИП в столице к 2024 году

Строительство центра водных видов спорта на территории спортивного комплекса Лужники.Инженер по охране труда Ринат Богданов и заместитель директора по коммуникациям АО Лужники Юлия Журкина осматривают ход работ. / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более тридцати новых спортивных учреждений появится в Москве до 2024 года. Центры будут возводиться в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, всего в рамках программы специалисты построят около 36 новых спорт-центров в разных частях Москвы.

Загрутдинов добавил, что до конца текущего года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще десять новых объектов спортивного назначения. Среди них будут два спорткомплекса, два физкультурно-оздоровительных центра, два поля для игры в футбол, манеж для легкой атлетики и BMX-велодром.

Также в Москве планируется завершить строительные работы в международном центре самбо, центре бокса в «Лужниках» и развитие территории спорткомплекса на Воробьевых горах, передает агентство городских новостей «Москва».