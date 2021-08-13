Сергей Собянин отменил требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу

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В Москве отменили требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции продолжает уступать в Москве благодаря вакцинации и другим мерам профилактики. Число госпитализированных пациентов уменьшилось более чем в два раза по сравнение с пиком пандемии во второй половине июня.

В настоящее время в ковид-госпиталях занято менее семи тысяч коек. Такой показатель является минимальным с начала апреля 2021 года.

Кроме того, число москвичей, которые сделали прививку от COVID-19, превысило на текущей неделе 4,5 миллиона человек.

Все эти данные привели правительство столицы к соответствующему решению об отмене обязательного требования о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

Глава города отметил, что рекомендация в дальнейшем сохранять удаленку во избежание ущерба для работы организации все еще сохраняется.

Работодатели все еще должны измерять у своих сотрудников температуру бесконтактным методом перед началом рабочего дня и не допускать в офис сотрудников с симптомами ОРВИ.

Одновременно с этим в Москве отменяются требования о проведении термометрии в течение дня и регулярном тестировании сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.

Также в городе снова разрешат посещать зоопарки и расположенные в них крытые помещения.

Мэр подытожил, что горожанам все еще необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и беречь себя и своих родных.