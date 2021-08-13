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Родион Газманов прокомментировал слухи о романе с Началовой

Анастасия Колоскова

Общество
Родион Газманов прокомментировал слухи о романе с Началовой
Фото: instagram.com/rodder13

Родион Газманов рассказал об отношениях с певицей Юлией Началовой, ушедшей из жизни более двух лет назад, с которой ему приписывали роман.

— Юлька потрясающая была всегда, конечно. Великая певица. Очень непростой и интересный человек. Мы с Юлей знакомы были очень давно. Я еще тогда учился в школе. Мы спели композицию «Нарисовать мечту». Это песня отца. Мы исполнили ее на концерте папы. Эта композиция для меня и Юли стала знаковой, — рассказал сын Олега Газманова в студии телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам исполнителя, в последние годы он редко виделся с Началовой, так как судьба их разбросала. Он сообщил, что знал о болезни певицы.

— Я думаю, что все понимали, чем это закончится. У нее были проблемы со здоровьем. У нее все было впереди. Ее очень не хватает, — заключил Газманов.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Ее отец спустя два года рассказал о последних днях жизни артистки и о том, как его внучка переживала смерть матери.

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