Собрать детей Донбасса в школу поможет российский «Совет Матерей»

Фото: Ирина Уварова

Общероссийская общественная организация «Совет Матерей» собирает груз гуманитарной помощи для детей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила лидер организации на пресс-конференции по подготовке к новому учебному году.

Лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, что в собранном «Советом Матерей» гуманитарном грузе будут все необходимые ребенку школьные принадлежности, чтобы 1 сентября в семьях непризнанных республик тоже был настоящий праздник. По всей России волонтеры собирают тетради, ручки, альбомы для рисования, школьные пеналы. Частью гуманитарного груза станут и российские учебники истории.

— Сейчас на Донбассе живет много наших соотечественников, получивших российские паспорта. На них распространяются некоторые российские льготы и выплаты для семей и детей. Например, они получают материнский капитал, но «путинские» 10 тысяч для подготовки к школе не получат, поскольку в законе сказано, что выплата предоставляется только проживающим на территории Российской Федерации. «Совет Матерей» решил, что поможет мамам Донбасса подготовить детей к школе, — пояснила Татьяна Буцкая

По ее словам, ситуация на Донбассе остается непростой, и жители Луганска и Донецка всё ещё нуждаются в нашей помощи. В России «Совет Матерей» оказывает поддержку семьям с детьми во всех регионах. Открыть отделение на Донбассе — следующая задача организации.

— Наши граждане, которые сегодня живут в непризнанных Донецкой и Луганской республиках, приняли гражданство России в тяжелый момент и заслуживают того, чтобы их интересы были также учтены государством. Для этого необходимо хорошо понять их запросы и проблемы. Это можно сделать только находясь рядом с ними, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Возвращаясь к теме пресс-конференции, Буцкая напомнила, что в России выплаты «президентских» 10 тыс. рублей семьям школьников по распоряжению Владимира Путина начались не с 16 августа, как намечалось ранее, а уже со 2 августа. По словам Буцкой, это важная и своевременная помощь — одна из многих мер поддержки семей с детьми, принятых в последнее время в стране.

Москвичи могут внести свой вклад в помощь школьникам Донбасса, обратившись в приемную «Совета Матерей» по адресу 11-я улица Текстильщиков дом 1. Можно принести любые канцтовары. Даже обычный набор цветных карандашей, ранец или пенал могут сделать ребёнка счастливым.