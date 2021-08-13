«Вычислю и вас, и ваш адрес»: Крутой отреагировал на хамство подписчика

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Известный российский композитор Игорь Крутой, который активно ведет блог в Instagram, эмоционально отреагировал на хамский комментарий, который оставил под его публикацией один из пользователей.

Подписчик упрекнул музыканта в отсутствии слуха, отметив, что тому «можно только мацой и свиным салом у синагоги приторговывать».

Крутой не оставил этот выпад без внимания и описал возможную перспективу для фолловера с недостатком воспитания.

— Я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом. И выдам замуж. Да, да. Я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно, в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка? — написал в комментарии композитор.

29 июля Крутому исполнилось 67 лет. В этот день композитор опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, на котором его поздравляет с днем рождения внебрачный сын Яков, называющий знаменитость «батей».