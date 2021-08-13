Кусака, Бросака и Лежака: в Московском зоопарке появились птенцы рыбного филина

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В Московский зоопарк привезли трех птенцов рыбного филина. Они разместились в центре воспроизводства редких видов животных столичного зоосада под Волоколамском. Родиной этих птиц является остров Кунашир.

— Основная задача Московского зоопарка в деле сохранения рыбного филина — создание искусственной популяции. Вид вымирает, а гарантированное выживание невозможно даже в заповеднике, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, одно массовое заболевание может погубить весь вид филинов навсегда.

В будущем птенцов планируется «познакомить» друг с другом и создать из них пары для размножения вида.

Среди пополнения зоопарка числится двое самцов и одна самка. Поэтому зоологи вполне могут реализовать поставленную задачу.

Птенчикам дали умилительные названия — Кусака, Бросака и Лежака. Имена были подобраны в соответствии с поведением птиц.

Все четверо рыбных филинов (включая привезенную в центр в 2019 году самку по имени Филя) сейчас находятся в неэкспозиционных вольерах. Поэтому посетители пока не смогут полюбоваться этой красотой.

Птенцы были привезены из искусственных гнезд вне природных территорий.

Рыбный филин представляет собой одну из самых ярких птиц в мире. В России в настоящее время обитает около 300-400 таких пар. Некоторые представители популяции также проживают в Японии, КНР и КНДР.

Программа по сохранению вида была принята в 2017 году. В рамках нее в мире создаются заповедники и развешиваются искусственные гнезда, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.