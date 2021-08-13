Центр развития карьеры «Техноград» на ВДНХ запускает новый онлайн-курс

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приглашает москвичей на новый онлайн-курс «Самооценка и уверенность в себе».

Слушатели узнают о техниках и стратегиях, которые могут помочь раскрыть внутренний потенциал и построить успешную карьеру.

Начало обучения запланировано на 16 августа. Принять участие в обучении можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись.

— Новый курс позволит слушателям обрести уверенность в себе и достичь намеченных целей, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Курс состоит из пяти часовых занятий, которые будут проходить с 15:00 до 16:00.

На первых двух уроках слушатели узнают о причинах возникновения у человека чувства неуверенности. В рамках занятий речь также пойдет о родительских сценариях. Москвичам поведают о том, как привычные установки и стереотипы поведения влияют на жизнь. Каждый ученик сможет проработать свои ложные убеждения и комплексы.

В рамках третьего занятия слушатели попробуют избавиться от страхов и перейти к реализации своих планов. Этот урок пройдет 18 августа.

Темой четвертого урока (19 августа) станут личные границы, мотивация и синдром самозванца, который мешает людям добиться карьерного роста.

На пятом уроке 20 августа ученики систематизируют полученные знания благодаря помощи практикующего психолога, специалиста центра развития карьеры «Техноград» Марины Коробовой.

Трансляции уроков можно будет посмотреть на онлайн-ресурсе комплекса «Техноград», подытожили на официальном сайте мэра Москвы.