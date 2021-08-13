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Фотовыставка «Сказки в стиле великих художников» откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Фотовыставка «Сказки в стиле великих художников» откроется на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны 14 августа приглашает посетителей в Южный розарий. В субботу здесь откроется фотовыставка «Сказки в стиле великих художников».

Гостям представят работы молодых иллюстраторов по мотивам творчества признанных мастеров живописи, которые помогут познакомиться с большим миром искусства через знакомые сюжеты любимых сказок.

Перед зрителями предстанут 16 картин по мотивам творчества великих художников, в том числе «Три поросенка» в стиле Василия Кандинского, «Дюймовочка» в стиле Марка Шагала, «Алиса в Стране чудес» в стиле Сальвадора Дали, «Снежная королева» в стиле Пабло Пикассо.

У каждого полотна находится QR-код, пройдя по которому, можно на мобильном телефоне бесплатно прослушать аудиоэкскурсию обо всех представленных картинах, узнать о творческом пути известных художников и их последователях. Для юных посетителей подготовлен интерактивный познавательный квест по мотивам представленных картин.

В день открытия выставки экскурсовод в игровой форме расскажет юным посетителям о различных направлениях живописи и проведет викторину с призами.

Также пройдет арт-экскурсия, повествующая о жизни и творчестве Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Сальвадора Дали, Кузьмы Петрова-Водкина.

Выставка открыта с 14 августа по 14 сентября, сообщается на сайте ВДНХ.

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