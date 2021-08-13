Математик Анатолий Коновалов скончался в возрасте 85 лет

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После серьезной болезни в Новосибирске ушел из жизни математик, академик Российской академии наук (РАН) Анатолий Коновалов. Об этом сообщили на официальном сайте Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) Сибирского отделения (СО) РАН.

Ученый скончался в пятницу, 13 августа. Дата и места прощания пока неизвестны.

Анатолий Коновалов был ученым мирового масштаба в области математического моделирования и вычислений. Он был автором множества научных статей, пособий и книг, сообщается на официальном сайте.

Отмечается, что под руководством Коновалова были разработаны и внедрены в различные организации программы для математического моделирования и многофазной фильтрации жидкости. Также исследования ученого цитировались на многих отчетных сессиях СО РАН и РАН.

За математические труды Анатолий Коновалов был награжден государственной премией СССР, премией правительства РФ в области образования и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Помимо этого, на протяжении долгих лет Анатолий Коновалов преподавал математику и механику в высших учебных заведениях. Среди его студентов 24 кандидата наук, 6 докторов наук и член-корреспондент РАН.